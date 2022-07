Com 3 mil desabrigados, governadora decreta estado de emergência em 14 municípios

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou que vai decretar emergência pública em 14 cidades nesta sexta-feira (8) em razão das fortes chuvas que têm acometido o estado nos últimos dias. A reunião onde ocorreu o anúncio terminou no início da tarde desta sexta-feira, com participação de membros de diversas pastas do Estado e forças de segurança, como Bombeiros e Polícia Militar.

De acordo com o comandante da Defesa Civil do Estado, coronel Marcos Carvalho, são 62 mil pessoas afetadas pelas chuvas e a estimativa é que 3 mil pessoas estejam desalojadas, principalmente na faixa litorânea, entre Touros e Baia Formosa.

A governadora informou que solicitou apoio ao Ministério da Defesa e do Desenvolvimento Regional. “Falei com General Richard, comandante do Exército no Nordeste, que colocou o Exército Brasileiro à disposição, já definindo um oficial do Exército que vai ficar em contato permanente com nosso governo para que possamos ter essas ações conjuntas”, apontou.

Entre os encaminhamentos, a governadora pediu reforços nas estradas junto ao Departamento de Estradas e Rodagens do RN (DER-RN) e o reforço da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar aos municípios afetados pelas chuvas.

A chefe do executivo potiguar também determinou atenção especial no tocante às barragens do Rio Grande do Norte com relação a eventuais transbordamentos. “As chuvas têm sido muito intensas. Esse trabalho desenvolvido pela Emparn através do Observatório do Cima é fundamental, estratégico para que possamos tomar as medidas necessárias”, completou.

Os municípios que estão em emergência decretada são Extremoz, Macaíba, Nísia Floresta, Touros, Ceará-Mirim, Natal, Parnamirim , Canguaretama, Tibau do Sul, Várzea, Montanhas, Nova Cruz, Pedro Velho e Espírito Santo, além de Baía Formosa que está em situação de alerta.