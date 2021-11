Com apoio da FETARN, Prefeitura de Guamaré continua fortalecendo a agricultura familiar

A Prefeitura de Guamaré por meio da parceria com a FETARN continua fomentando novas alternativas de produção, capacitação e captação de recursos para garantir o sustento do trabalhador rural do munícipio.

A Agricultura Familiar vem sendo desenvolvida nas pequenas propriedades rurais, pois além de garantir o alimento diário para estes grupos sociais e famílias, aquece a economia local, e fortalece a relação com os alimentos, assegurando o carinho e dedicação em cada passo da produção.

Vale ressaltar que 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros é fruto da agricultura familiar, e essa prática representa 77% dos empregos provenientes da agropecuária do país.