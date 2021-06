Com apoio da prefeitura, Agricultura Familiar de Guamaré vive protagonismo

A agricultura familiar de Guamaré vive um momento de protagonismo, graças ao olhar sensível do prefeito Eudes Miranda para esse importante setor da economia. Recentemente, uma comitiva com representantes do segmento no município, visitou uma fábrica de doces e geleias em Ceará-Mirim e conheceu a Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária, localizada em Lagoa Nova, em Natal.

Na sua maioria, formado por alunas do curso de doceiras, do Distrito de Baixa do Meio e dos assentamentos Lagoa de Baixo, Umarizeiro e Santa Maria III, com o o olhar técnico da FETARN, através da presença do consultor Joseraldo do Vale, o grupo aproveitou as duas ocasiões para aprimorar ainda mais os conhecimentos, fortalecendo a agricultura familiar no município.

Na oportunidade, as doceiras esclareceram algumas dúvidas sobre como trabalhar bem a matéria-prima, desde o recebimento das frutas e a higienização, como também, conheceram todo o processo de preparo e estocagem do produto.

Na fábrica, as alunas perceberam que o processo de fabricação do doce e geleia passa por etapas separadas para não haver contaminações. O grupo também observou a importância no controle de qualidade dos produtos e a pontualidade das entregas.

Além do técnico da FETARN, Joseraldo do Vale, participaram das visitas, a Vereadora Eliane Guedes, o vereador Leandro Felix, a secretária de Desenvolvimento Rural, Camila Souza, o secretário de Transporte, Edinho de Moacir e o presidente da cooperativa de Guamaré, Luiz Eduardo Oliveira.

