Com apoio da Prefeitura de Guamaré, Copa dos Campeões realiza primeiros jogos da competição

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, deu inicio na tarde deste sábado (23), a abertura do campeonato de futebol de campo na comunidade de Baixa do Meio, no estádio de futebol O Pajezão.

O governo do prefeito Arthur Teixeira, fortalece o esporte amador denominado “Copa dos Campeões”, em homenagem a Marcelo Souza de Oliveira, in memoria. São 8 times que disputarão o título de campeão em quatro rodadas, certa de 150 atletas escritos na competição.

Na rodada deste sábado (23), jogaram: Primeira partida: LDU x DSL – Na segunda partida: Real de Baixa do Meio X São José. Na rodada deste domingo (24), jogará: Primeira partida: BRISA x PSG – Na segunda partida: ABC X CENTRAL.

O campeonato está realizando a integração das equipes da zona urbana e comunidades, proporcionando aos jovens e adultos do município a oportunidade de praticar o esporte mais popular do planeta, e promover, sobretudo a descoberta de talentos do futebol.

O evento esportivo contou com a presença do vereador Thiago Luís, desportista nato, e vários desportistas que compareceram para prestigiar os jogos desta primeira rodada. A Guarda Municipal garantiu a segurança e a ordem do evento.

Haverá premiações no final do campeonato ao campeão, vice-campeão, artilheiro da competição, e o goleiro menos vazado.

