Com apoio da prefeitura, Guamaré recebe atletas em prova de triatlo neste domingo

Um dos destinos turísticos da Costa Branca potiguar, o município de Guamaré recebe no próximo domingo, 16, o Circuito Guamaré Sprint Triathlon, atraindo perto de 100 atletas para a cidade que fica a 165 km de Natal. A largada será dada às 7h.

Para a Secretária Municipal de Turismo, Mohana Arnould, o Circuito Guamaré Sprint Triathlon divulga as belezas naturais que a cidade oferece, trazendo a cada um número superior de atletas para competirem nas provas de natação, atletismo e ciclismo.

O evento será dividido em duas categorias. Na distância Sprint, a prova terá 750 metros de natação no Rio Aratuá, 20 km de ciclismo e uma corrida com percurso de 5 km. Na Super Sprint, serão 300 metros de natação, 10 km de ciclismo e 2,5 km de corrida e umas das novidades deste ano é que o percurso de natação irá largar da Ilha do Presídio em direção a orla de Guamaré.

A entrega dos kits para os atletas será realizada neste sábado, 15, na Orla de Aratuá, em Guamaré. O presidente da Federação de Triathlon do RN, Stênio Bezerra é um dos organizadores do evento, que recebe total apoio da prefeitura através das Secretarias Municipais de Esporte e Turismo.

Corrida do Verão

Além do triatlo, a organização do evento também reservou um espaço na programação para a participação de moradores da cidade e região em uma Corrida do Verão com o percurso de 5 km e direito a premiação.

(Visited 25 times, 25 visits today)

MPRN deflagra operação para combater fraudes em Ielmo Marinho Carnaval 2020: MPRN divulga campanha sobre importunação sexual