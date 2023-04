Com apoio da Salinor, Porto de Ama apresenta edição 2023 do Movimento Cultural

Uma noite memorável para a cultura da cidade de Macau, nesta quarta-feira, 19, quando foi apresentada às autoridades locais e a imprensa, além dos parceiros e alunos do projeto, a terceira edição do Movimento Cultural Porto de Ama, que este ano, recebe o Patrocínio da Empresa SALINOR – Salinas do Nordeste S/A, Governo do RN e Fundação José Augusto, através da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo.

Durante a solenidade no Centro Cultural Porto de Ama, aconteceram apresentações dos alunos e monitores das oficinas de fotografia, libras, canto coral, flauta doce, dança e teatro. “A proposta do evento foi possibilitar uma visão completa dos serviços oferecidos pelo projeto, além do impacto social desta importante iniciativa para a população macauense”, destacou o Padre João Batista Filho, diretor-presidente da Associação Cultural Porto de Ama, que na ocasião agradeceu aos pais dos alunos pela confiança e aos representantes da Salinor, empresa patrocinadora do Movimento Cultural.

Representando o Poder Executivo, esteve presente no evento no Centro Cultural Porto de Ama, o vice-prefeito Rodrigo Aladim. A Salinor foi representada por um dos diretores do grupo, o empresário e industrial, Airton Paulo Torres, que compareceu ao evento, ao lado de todo o staff local da empresa. “Estamos todos entusiasmados com o projeto. Para a Salinor é gratificante poder ajudar essas crianças e jovens a encontrar o caminho para o desenvolvimento pessoal, através da arte, educação e da cultura”, declarou Airton Torres.