Com apoio de 40 deputados, Gonçalves protocola pedido de impeachment de Lula

Na última quarta-feira (3), o deputado federal Sargento Gonçalves (PL-RN) protocolou um pedido de impeachment contra o atual presidente da República, Lula, do Partido dos Trabalhadores. O pedido conta com o apoio de mais de 40 deputados e aponta possíveis crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente do Poder Executivo Federal. Entre as acusações, destaca-se a participação de ministros do Governo no episódio de depredação ocorrido em 8 de Janeiro de 2023, comprovada por meio do vazamento das imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto.

A peça apresentada pelo deputado Sargento Gonçalves aponta que o presidente da República é responsável pelos atos de seus ministros, tendo em vista que estes agiram em seu nome e com sua autorização. Além disso, o documento também aponta outras irregularidades cometidas pelo atual presidente, que configuram possíveis crimes de responsabilidade, como o uso indevido de recursos públicos e o desrespeito à Constituição Federal.

“Protocolei um pedido de impeachment contra o presidente da República, Lula, do Partido dos Trabalhadores, com o apoio de mais de 40 deputados. Não importa a posição social, econômica ou política, todos devem ser responsabilizados pelos seus atos. Lula não pode permanecer sendo tratado como alguém “acima da lei”. É necessário que todos os crimes cometidos por esse governo sejam investigados com rigor”, justificou o parlamentar.