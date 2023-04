Com dois de Pedro, Flamengo vence a 1ª na Libertadores; Timão perde para argentinos

Na estreia do técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo venceu o Ñublense por 2 a 0, pela segunda rodada da Fase de Grupos. Foi a primeira vitória rubro-negra na CONMEBOL Libertadores 2023. O próximo adversário será o Racing, na Argentina.

Os dois gols da partida no Maracanã foram marcados por Pedro. O atacante é o segundo jogador que mais marcou para o Flamengo no torneio: são 18 gols no total, atrás apenas de Gabi, que soma 28 com a camisa do Mengão.

Com o triunfo, a equipe da Gávea empata em pontos (com três) com o Racing (Argentina) e o Aucas (Equador), que jogam na próxima quinta-feira (20) em busca da liderança do Grupo A da competição continental.

TIMÃO

Outro brasileiro a entrar em campo na quarta-feira foi o Corinthians. Mas a equipe de Fernando Lázaro perdeu por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, em Itaquera. Com o resultado, o Timão segue com três pontos no Grupo E, e foi ultrapassado pelo time argentino, que é o novo líder.

O gol da vitória do Argentino Juniors saiu aos 12 minutos da etapa inicial, quando Montiel fez grande jogada pela esquerda e levantou na área para Cabrera fazer de cabeça.

Na próxima rodada, o Corinthians volta a jogar em casa, contra o Independiente del Valle.