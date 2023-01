Com Fla na disputa, Fifa confirma datas do Mundial; chaveamento será dia 13

A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 4, as datas do Mundial de Clubes, no Marrocos, que terá a presença do Flamengo, campeão da Libertadores, e será disputado entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

O sorteio do chaveamento será feito no dia 13. As semifinais serão nos dias 7 e 8, e a grande decisão no dia 11.

Na entrevista de apresentação do técnico Vitor Pereira, na terça, a diretoria do Flamengo informou que o planejamento é viajar para o Marrocos na noite do dia 2.

Na publicação desta quarta, a Fifa não divulga a cidade das partidas semifinais e da final, mas o clube trabalha com a informação de que sejam, respectivamente, em Tânger e Rabat.