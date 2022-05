Com gol de Pedro, Flamengo vence o Goiás e ganha fôlego no Brasileirão

O Flamengo venceu o Goiás por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro, escalado como titular no comando do ataque, foi o autor do gol que garantiu o triunfo rubro-negro. Agora, com nove pontos ganhos, o Mengo ocupa a 11ª colocação provisoriamente.