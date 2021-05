Com gol de Pedro, Flamengo vence o Palmeiras em estreia no Brasileirão

O Flamengo iniciou a luta pelo inédito tricampeonato brasileiro com vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste domingo, no Maracanã. Na primeira rodada do Brasileirão, o centroavante Pedro foi o autor do único gol da partida, já na etapa final, em jogo marcado pelas ótimas atuações dos goleiros Diego Alves e Weverton, que fizeram grandes defesas e evitaram um placar mais elástico.

(Visited 1 times, 1 visits today)