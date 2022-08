Com golaço de Pedro, Flamengo vence o Athletico e vai às semifinais da Copa do Brasil

O Flamengo contou mais uma vez com a excelente fase de Pedro. Na Arena da Baixada, o centroavante marcou um golaço, de bicicleta, e garantiu mais do que a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, mas também a classificação carioca para a semifinal da Copa do Brasil. O camisa 21 já havia sido decisivo na quartas de final da Libertadores.