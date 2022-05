Com gols de Arrascaeta e Pedro, Flamengo empata com o Talleres

Após ficar atrás no placar por duas vezes, o Flamengo buscou o empate de 2 a 2 com o Talleres, e saiu da partida com um ponto. A partida ficou longe das melhores apresentações do Rubro-Negro no ano, sobretudo pela fragilidade defensiva.

O Talleres, aliás, abriu o placar com um gol contra de William Arão. Ainda assim, o time carioca conseguiu reagir no segundo tempo, com gols de Arrascaeta e Pedro. Michael Santos marcou o segundo gol argentino.

AGENDA

O Flamengo volta a campo pela Libertadores apenas no dia 17. No Maracanã, recebe a Universidad Católica, às 21h30. No mesmo dia e horário, o Talleres encara o Sporting Cristal, no Peru.

Antes disso, pelo Brasileiro, o Flamengo joga neste domingo, 11h, em Brasília, contra o Botafogo