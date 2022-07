Com gols de Pedro, Flamengo vence o Avaí de virada na Ressacada

De virada, o Flamengo venceu o Avaí por 2 a 1, neste domingo, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Leão abriu placar, após o intervalo, mas viu o Rubro-Negro crescer com a força de seus homens de ataque e buscar a vitória com gols de Pedro. O jogo também marcou a estreia de Vidal e a aproximação dos cariocas do topo de tabela.