Com instalação de usina, Hospital de Guamaré torna-se autossuficiente em oxigênio

A instalação de uma Usina de Oxigênio no Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda, no município de Guamaré, tornou ainda mais eficaz o tratamento dos pacientes internados com Covid, nos cinco leitos de UTI da unidade médica-hospitalar.

Para o prefeito Eudes Miranda: “Não tem obstáculo que afaste o seu governo da missão de salvar vidas e prestar um bom atendimento no setor de saúde ao cidadão guamareense”.

A contratação da usina, que já está em plena operação, foi emergencial por 180 dias. O equipamento visa atender a necessidade de oxigênio e ar comprimido da UTI da unidade hospitalar.