Com o apoio de Adriano e Hélio, MDB define chapa de consenso com Eudes e Diego, Presidente e vice

Em reunião realizada na noite deste domingo (13), com a presença dos oito vereadores eleitos de Guamaré da coligação Esperança Renovada, do prefeito eleito, Hélio Willamy, e do atual prefeito, Adriano Diógenes, ficou definida a nova mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2021/2022.

“O encontro transcorreu de forma serena e responsável”, resumiu o prefeito Adriano Diógenes. O vereador Eudes Miranda (MDB), será o presidente, tendo Diego Miranda (MDB) como vice-presidente. Será uma chapa puro sangue.

Também declararam apoio à chapa os vereadores Dedezinho, (MDB), Leandro Felix (MDB), Eliane Guedes (MDB), Carlos Câmara (MDB), Edinor Albuquerque (MDB), e Manú de Nascimento (MDB). A eleição da mesa diretora deve será feita no próximo dia 1 de janeiro de 2021.

