Com o deferimento da candidatura de Zé Antônio, união de Tulio e Raimundo é articulada na calada da noite em Macau

Sem muita surpresa, o blog recebeu a informação que na noite de ontem, 28, logo após a notícia do deferimento da candidatura a prefeito de Macau, do médico José Antônio Menezes (DEM), as cúpulas das candidaturas do prefeito Tulio Lemos (PSD) e do candidato Raimundo da Casa de Saúde tiveram um encontro na calada da noite para tratar de uma possível união política.

Ainda de acordo com a fonte, há expectativas que o prefeito Tulio Lemos possa retirar a sua candidatura e apoiar o projeto de Raimundo da Casa de Saúde.

O encontro político, de acordo com o que informou a abelhinha do Blog, foi costurado pelo sindicalista Dedé Galinha (PCdoB).

