Com operação no RN se aproximando do fim, IBGE lança Disque Censo para quem não foi recenseado

A partir desta segunda-feira (12/12), os potiguares que ainda não foram recenseados poderão ligar para o número 137 e agendar sua entrevista. A ligação é gratuita e ficará disponível até janeiro de 2023. Trata-se de mais um instrumento utilizado pelo IBGE para garantir a melhor cobertura e não deixar ninguém de fora do Censo Demográfico 2022.

A ferramenta já estava sendo utilizada pelos estados do Piauí e Sergipe e agora Rio Grande do Norte e Alagoas passam a contar com a funcionalidade.

Como funciona o Disque Censo?

Caso a pessoa não tenha sido recenseada, ela deverá ligar para o número 137 e responder alguns questionamentos iniciais, que servirão para que o IBGE verifique se, realmente, nenhum morador do seu domicílio respondeu ao questionário da pesquisa.

Como a metodologia do Censo Demográfico permite que qualquer morador do domicílio, maior de 12 anos e que se sinta capaz, responda ao questionário. É bastante comum que um morador do domicílio tenha recebido o recenseador e não tenha avisado para os demais.

Para tanto, o atendente do IBGE solicitará informações tais como telefone, e-mail, endereço e nome da pessoa, com vistas a realizar essa identificação.

Ao confirmar que ninguém do domicílio respondeu ao questionário do Censo, o IBGE agendará uma visita. Neste caso, a entrevista só poderá ocorrer de maneira presencial, tendo em vista a necessidade de confirmação das informações passadas por telefone e de georreferenciamento do domicílio.

Importante destacar que a iniciativa deve partir de um morador do domicílio, ou seja, da população, e que todas as informações prestadas são sigilosas.

Ademais, conforme lei federal 5.534/1968, prestar informações falsas ao IBGE constitui-se infração passível de multa.