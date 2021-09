Com perspectiva de investimentos na região, Executivos de empresa de produção de cloro, soda e PVC visitam Guamaré

Executivos da Unipar, empresa líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, realizaram nesta quarta-feira (1º) encontro com autoridades de Guamaré, com objetivo de visitar áreas com potencial para receber novas fábricas de cloro e soda, em linha com o seu plano estratégico de expansão e fortalecimento da presença na região Nordeste.

“Guamaré vive um momento novo, com perspectivas para receber novas matrizes de produção, que vão trazer de volta o protagonismo para o município, que já teve um destaque maior na cadeia produtiva do RN. Isso é mais emprego para o cidadão e renda para o município”, declarou o prefeito Eudes Miranda.

No município, foram recebidos pelo prefeito Eudes Miranda, para apresentar projetos e futuros investimentos e conhecer as potencialidades econômicas da cidade, o CEO da companhia, Mauricio Russomanno, juntamente com o Diretor Industrial, Rodrigo Cannaval, e o Diretor de Supply e Logística Frederico Cruvinel, além do prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, e o secretário municipal de Indústria, Energia e Projeto Especiais, Jefferson Soares.

Como estratégia de crescimento e expansão da sua capilaridade em território nacional e fortalecimento da sua posição no NE, a empresa busca áreas que permitam o acesso competitivo a insumos essenciais para sua operação industrial, como sal, energia e gás natural, bem como localização e infraestrutura logística, bem desenvolvida para o escoamento da produção até os mercados consumidores.

Sobre a Unipar

A Unipar é líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, insumos que formam a base de todas as indústrias e tem ações negociadas na bolsa de valores brasileira (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão).

Com atuação de cerca de 1.400 funcionários em seus escritórios e plantas industriais em Cubatão (SP) e Santo André (SP), no Brasil, e Bahía Blanca, na Argentina, a Unipar tem foco em qualidade, segurança, respeito ao meio ambiente, integração comunitária e valorização de seus colaboradores. Fonte: Asscom – PMG.