Com sede em Macau, 1ª CIA de Polícia Militar já tem novo comandante

Como o blog noticiou em primeira mão, a mudança de comando na 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), se efetivou nesta sexta-feira, 25.

No lugar do Major Sidcley, assumiu o posto o Major Wagner em solenidade na sede da 1ª CIPM em Macau, com a presença parte do efetivo da corporação.

Caberá de agora em diante ao Major Wagner o enfrentamento aos índices de criminalidade que têm assustado à população macauense.

Desejamos êxito ao novo comando da PM em Macau. Blog Celso Amâncio.