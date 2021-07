Com show de Bruno Henrique, Fla goleia o São Paulo e quebra tabu

O Flamengo ganhou quase todos os títulos que disputou nos últimos anos, mas sempre tinha no São Paulo como uma grande pedra no sapato. Mas o incômodo terminou na tarde de hoje (25), em um Maracanã com gramado aquém do esperado para um jogo deste tamanho.

Depois de sair atrás do placar, os comandados de Renato Gaúcho viraram o jogo e saíram de campo com uma estrondosa vitória por 5 a 1.

O destaque da partida ficou por Bruno Henrique. Sem marcar há cinco jogos, o atacante foi responsável por três gols no duelo, que encerraram um jejum de quatro anos sem vitórias sobre o São Paulo.