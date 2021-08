Com três de Gabigol, Flamengo vence o Santos com mais uma goleada

Assim como no meio de semana contra o Grêmio, o Flamengo aplicou uma goleada por 4 a 0 com todos os gols no segundo tempo da partida.

A vítima da vez foi o Santos e o algoz foi justamente Gabigol, cria da base santista e responsável por três gols na noite de hoje (28), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O quarto gol flamenguista veio do estreante Andreas Pereira.

Com o resultado, o Flamengo tira o quarto lugar do Red Bull Bragantino. Ambos somam 31 pontos, mas o Massa Bruta ainda atua nesta rodada, contra o líder Atlético-MG. Já o Santos permanece na 11ª colocação com 22 pontos.