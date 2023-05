Com um a menos, América-RN vence ABC e larga na frente da decisão Potiguar

O América-RN saiu na frente do ABC na decisão do Campeonato Potiguar. Com um a menos após a expulsão de Wallace Pernambucano, o Alvirrubro segurou a pressão nos minutos finais e venceu por 1 a 0, com gol de Gabriel Silva. A Arena das Dunas recebeu 11 mil torcedores no clássico desta quarta-feira.

O América tem a vantagem do empate no segundo jogo da final, na próxima quarta-feira, às 20h, no Frasqueirão. O ABC precisa vencer por dois gols para ser bicampeão estadual. Se ganhar por um gol, a decisão do título será nos pênaltis.

O ABC chegou a oito jogos sem vitória nesta quarta-feira. A derrota para o arquirrival América-RN no primeiro jogo da final do Campeonato Potiguar foi a sexta da equipe comandada por Fernando Marchiori neste longo jejum.

Antes do segundo jogo da final, o América joga pela Série C contra o Botafogo-PB no sábado, às 21h30, na Arena das Dunas. No domingo, às 18h, o ABC recebe o Botafogo-SP no Frasqueirão.

GE/RN