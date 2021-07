Com visita domiciliar, Câmara de Guamaré agiliza emissão de RGs para idosos

A emissão de carteiras de identidade para idosos é mais um serviço da Câmara Municipal de Guamaré. Pensando na melhoria desse atendimento, o presidente da casa, vereador Diego de Lisete inovou com a visita domiciliar para recolher impressão digital desse público.

A emissão gratuita de carteira de identidade é exclusivamente para primeira via e idosos. O serviço acontece por meio de convênio entre a Câmara Municipal, ITEP-RN e Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte-FECAM.