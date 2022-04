Comandado por Everton Ribeiro, Flamengo vence o Talleres (ARG) e segue invicto na Libertadores

Atuando pela primeira vez no Maracanã nesta edição da Copa Libertadores, o Flamengo venceu o Talleres (ARG) por 3 a 1 nesta terça-feira, mantendo-se como líder isolado no Grupo H após duas rodadas.

A apresentação teve como destaque o bom desempenho do quarteto ofensivo. Assim, coube a Gabigol, cobrando pênalti, e Everton Ribeiro, duas vezes, marcar os gols do confronto. Fértoli descontou para os argentinos, em chance rara no fim da primeira etapa.