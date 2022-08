Comarca de Pendências seleciona estagiário de pós-graduação em Direito; inscrições até 10 de agosto

A Vara Única da comarca de Pendências lançou edital para seleção de um estagiário remunerado de pós-graduação em Direito. Haverá classificação até o 6º colocado, para efeito de cadastro de reserva.

Veja o edital completo AQUI

As inscrições poderão serão realizadas através do endereço eletrônico [email protected] até o dia 10 de agosto, com o envio dos documentos e informações requeridos no edital.

Para o exercício da função de estagiário pós-graduação o candidato deverá apresentar matrícula e frequência obrigatória em programa de Pós-Graduação em Direito, de instituição de ensino superior regularmente credenciada no Ministério da Educação.

A lista definitiva dos inscritos será divulgada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 12 de agosto.

Seleção

A seleção dos candidatos será mediante prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista de caráter classificatório, onde será analisada a aptidão do candidato para a vaga e o seu currículo.

A prova discursiva consistirá na elaboração de uma sentença cível. Ela terá duração de quatro horas e será realizada no dia 17 de agosto, a partir das 9h, na sede do Fórum Municipal (Rua Francisco Rodrigues, s/n, Centro, em Pendências) – devendo o candidato comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 minutos do início da prova.

Logo após a prova discursiva, os candidatos farão a entrevista com o magistrado da unidade ou designado.

A lista de classificação final será publicada no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 19 de setembro.

Condições

A duração do estágio é de um ano prorrogável por mais um ano, com jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. A jornada diária será exercida presencialmente no período de expediente do Tribunal de Justiça, podendo ser exercida excepcionalmente em formato híbrido ou remoto, desde que acordado com o magistrado e respeitadas as 30 horas semanais. O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio, atualmente no valor de R$ 1.874,00, e auxílio-transporte, de R$ 127,60.