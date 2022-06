Começa hoje (23) o Festival de Quadrilhas Juninas do Rastapé em Guamaré

A Prefeitura municipal de Guamaré promove nos dias 25 e 26 de junho, o Festival de Quadrilhas Juninas, no Ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda, a partir das 18h. A lém das quadrilhas selecionadas no edital, haverá apresentações das quadrilhas do município que foram contempladas com o “auxílio quadrilhas juninas” e logo após as apresentações das agremiações.

Serão mais de R$ 15 mil em premiação, contemplando as categorias de Quadrilhas Tradicionais e Estilizadas. As 3 primeiras colocadas em ambas categorias serão premiadas.

Confira a lista das quadrilhas inscritas e classificadas no edital para o Festival de Quadrilhas Juninas do Rastapé em Guamaré.

Confira a programação desta quinta-feira (23)

– Arraiá Oxe Menina – Assú/RN (tradicional)

– Junina Rainha do Sertão – Caraúbas/RN (Estilizada)

– Arraiá Brilho Potiguar – São Paulo do Potengi/RN (Tradicional)

– Junina Tradição – Taipú/RN (tradicional)

– Arraiá 100% Ferroviário – Lajes/RN (Estilizada)