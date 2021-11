Começam a valer o ‘Pix Saque’ e ‘Pix Troco’ nesta segunda-feira

O Pix, sistema de pagamento do Banco Central, a partir dessa segunda-feira (29) passa a oferecer as modalidades “Pix Saque” e “Pix Troco“. O Pix Saque permitirá que os clientes saquem dinheiro em estabelecimentos comerciais conveniados como supermercados, postos de combustíveis, lojas entre outros.

A transação será feita através leitura de um QR Code ou a partir do aplicativo do prestador de serviço. Já o Pix Troco é semelhante, mas, nesse caso, o cliente realiza uma compra pelo Pix e pode receber o trocado em dinheiro. Haverá um limite máximo das transações de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 no período noturno, das 20 às 6 horas.

De acordo com o Banco Central, os estabelecimentos podem trabalhar com limites inferiores. Um dos objetivos dessa implementação é levar mais pessoas ao comércio. Não haverá cobrança de tarifa para clientes até oito transações. Os comerciantes que disponibilizarem os novos serviços poderão receber de R$ 0,25 até R$ 0,95 por operação.