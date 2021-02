Comércio Casa Teixeira é assaltado em Baixa do Meio

Na tarde desta sexta-feira (19), dois elementos utilizando um capuz na cabeça, assaltou o supermercado Casa Teixeira, localizado no centro da comunidade de Baixa do Meio em Guamaré.

O local fica localizado as margens da BR 406 onde há muita movimentação de carros e pessoas, mas mesmo assim não inibiu os meliantes.

Os criminosos entraram friamente no comércio como clientes, mas de logo anunciou o assalto com arma em punho. Eles fizeram o rapa no caixa e ameaçaram o proprietário Sebastião em busca de mais dinheiro.

Tanto Sebastião com os demais funcionários foram obrigados a se deitar ao chão, e durante todo tempo os bandidos ameaçavam atirar.

Logo após a ação criminosa os bandidos fugiram do local com destino ignorado numa moto. O comércio fica de frente ao prédio delegacia de policia.

O assalto foi bem planejado, pois na hora do crime a viatura estava em patrulhamento nas ruas da comunidade, momento em que os bandidos aproveitaram para praticar o delito.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas até o fechamento desta matéria, não foi divulgada qualquer informação que leve aos autores do roubo ao comércio.

O comerciante se diz está assustado e com medo, pois não é a primeira vez que seu comercio é assaltado. “Durante todo tempo eles diziam que iam me matar com a arma na mão, eles estavam muito nervosos, o prejuízo é incalculável, mas graças a Deus estou vivo”. Comentou.

A Polícia Militar ainda está em diligências em busca de prender os acusados, e em pouco tempo a PM dará uma resposta à altura a população da comunidade de Baixa do Meio.

Câmara de segurança do local e próximas ajudarão na investigação para elucidação do assalto.

(Visited 73 times, 73 visits today)