Comício de Hélio e Pretinha lotam as ruas de Guamaré

Guamaré literalmente parou na noite deste sábado (217), para confirmar a vitória no dia 15 de novembro de Hélio e Pretinha. Uma multidão de bacuraus se reuniu no espaço de eventos do conjunto Vila Maria para sair em passeata pelas as ruas da cidade com os candidatos da coligação Esperança Renovada.

Com a força da nação bacurau a cidade vivenciou o maior espetáculo popular da campanha até aqui. A principal avenida da cidade e o centro mais pareciam um carnaval fora de época, e aqui pra gente… Ainda falta à grande vigília.

Eram crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, vestidas de verde, com bandeiras e cartazes nas mãos, de rostos pintados e outros adereços, mostrando a foto de seu candidato a prefeito Hélio e vice, e dos vereadores da coligação.

Depois de andar pelas as ruas da cidade ao lado do povo, os bacuraus se concentraram no palco montado para a realização do comício. Os candidatos a vereador da coligação, e o candidato a prefeito Hélio e a vice Pretinha falaram para uma multidão de bacuraus.

O povo de Guamaré faz crescer a cada dia o sentimento de felicidade, e a confiança de dias cada vez melhor para todos. A população confirma a cada dia nas mobilizações que quer Hélio e Pretinha de novo ao lado do povo.

