Comissão Permanente de Licitação: Aviso de Pregão Eletrônico n° 009/2022

O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, KLEUTON FERREIRA MARTINS objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

– Pregão Eletrônico N° 009/2022 – Processo Administrativo nº 249/2022 – Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial do Município de Guamaré/RN que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL do Município de Guamaré/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o DIA 30 DE MARÇO DE 2022, ÀS 08h:30:00 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS ) – (HORÁRIO DE BRASILIA) .

A(s) referida(s) sessão (ões) será (ão) realizada(s) em: no Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.

O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a sexta feira das 07:00h às 13:00h, em dias de expediente. O(s) Edital (is) e anexo (s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município (http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx) e ainda pode ser solicitados pelo e-mail – [email protected]

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

GUAMARE / RN, 17 de Março de 2022.

KLEUTON FERREIRA MARTINS

Pregoeiro