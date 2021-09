Uma das ferramentas mais utilizadas para viabilizar uma pré-candidatura é a pesquisa de opinião pública para consumo interno.

Esses números não são registrados e são apenas para os interessados com um objetivo claro: Evitar que números negativos joguem contra.

As mais certas nas ultimas eleições no município de Guamaré foram feita pelo o personagem da foto, Josenildo Alves da Rocha, mas conhecido por Bizibiu, um homem simples, do povo, que gosta e ama o que faz.

A pesquisa feita por ele porta a porta ouvindo e sendo ouvido pela população, sempre se confirmou ao abrir as urnas.

Bizibiu chegou a ganhar o apelido nas ruas de vidente por ver o passado, profetizar o futuro, conhecer o que se passa ainda que não esteja presente.

Na ultima eleição, ele errou feio no resultado final, por pouco, mas errou. Josenildo divulgou uma pesquisa vitoriosa para um grupo politico, mas ao abrir as urnas deu outro grupo vitorioso.

Como fazer uma pergunta não é pecado e não ofende… Queria saber como anda o resultado parcial das pesquisas feitas por Bizibiu?

Confesso que estou ansioso como a maioria da população. Será que desta vez ele acerta ou erra de novo, eis a questão.