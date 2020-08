Complexo de Proteção Social e Centro de Atendimento a Pessoa Idosa estão em obras em Guamaré

Quando entregar para o seu sucessor o comando da Prefeitura de Guamaré no mês de dezembro, o prefeito Adriano Diógenes vai deixar um legado de obras e ações importantes para as futuras gerações. Um Complexo de Proteção Social Especial e um Centro de Atendimento a Pessoa Idosa farão parte dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Complexo de Proteção Social Especial está sendo construído em uma área de pouco mais de 500 metros quadrados, dividida em ambientes com salas para atendimento ao público, banheiros, auditório e brinquedoteca, entre outros espaços. A obra encontra-se com 65% de sua estrutura de alvenaria concluída e quando estiver funcionando vai atender as demandas das Políticas Públicas que assistem a criança e o adolescente, completando estruturalmente a rede de atendimento para esse público.

A obra está sendo construída com recursos financeiros do Fundo Municipal da Infância Adolescência de Guamaré. A ação foi deliberada pelo colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA com contrapartida financeiro do próprio município.

Média e alta complexidade na Assistência Social

No novo prédio serão oferecidos os serviços de média e alta complexidade para garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Dentro do complexo irão funcionar também os serviços do Renascer: Programa de Medidas Socioeducativas de Guamaré, o Programa Família Acolhedora, a sala de Escuta Especializada e os demais Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI dentro da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Política Pública para Idosos

O Centro de Atendimento para a Pessoa Idosa de Guamaré teve suas obras iniciadas no mês de julho deste ano e contará com pouco mais de 500 metros quadrados de área construída, divididos em duas salas multiuso, recepção, salas administrativas, banheiros, piscina, salão de festas, cozinha e espaço para refeições. Os dois projetos são do arquiteto do município, Artur Teixeira.

O equipamento é uma obra deliberada a partir do Plano Municipal de Atendimento para a Pessoa Idosa, sendo uma iniciativa conjunta entre o poder público e a sociedade civil com acompanhamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Parte dos recursos financeiros é oriundo do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- FUMPI com contrapartida do orçamento público municipal.

Pela primeira vez na história de Guamaré o município consegue captar recursos financeiros para o FUMPI, que foi deliberado para ser aplicado na construção deste importante equipamento público que irá atender a pessoa idosa na garantia dos seus direitos.

Parceiro do Idoso

O Centro do Idoso que está sendo construído em Guamaré é uma parceria que o município tem com o Programa Parceiro do Idoso, da área de investimento social do Banco Santander. Neste espaço será atendida à pessoa idosa com o Projeto Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã.

No espaço será trabalhada a educação social para o uso de novas tecnologias, além dos serviços hidroginástica e as atividades de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, tipificadas dentro do PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.

