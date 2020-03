Compromisso com o trabalho, essa é a bandeira de Eudes Miranda

O Presidente da Câmara Municipal de Guamaré vereador Eudes Miranda que preside pela segunda vez o Legislativo, vem desenvolvendo novamente um trabalho invejável, seu desempenho a frente da casa do povo sempre reserva admiração, nesse novo mandato a frente da casa de leis a palavra de ordem e equilíbrio e trabalho, e isso se revela diante de diversas ações, entra elas preservar o dinheiro público e cuidar da imagem do Poder.

Embora os boatos e a maldade humana seja a marca dos odiosos da oposição, o tempo exige equilíbrio, e isso é uma das marcas do atual Presidente, e como mesmo afirma ele “sem a bancada que sempre luta pelo bem de Guamaré não seria possível avançar em tempos de ódio de seguimentos que preferem destruir”.

O vereador vinculou milhões para construir o centro olímpico e o museu dentro de uma praça olímpica, economia que foi possível com exatidão ao momento que vive o país. O vereador Eudes Miranda exaltou a administração ao atual Prefeito e disse que o povo deve entender o momento de dificuldades, elas serão vencidas com união e responsabilidade.

Eudes Miranda é autor de projetos de lei que podem mudar para melhor a cidade, entre eles o parque industrial que visa a implantação de indústrias e empregos, já lido aguardando audiência pública para debater sua instalação, a implantação de transporte público no município entre baixo do meio, de todos os distritos e assentamentos, melhorando a locomoção do povo, esse também aguardando parecer das comissões, outro projeto limita a CAERN na entrada de parcelamento de débitos e evita juros capitalizados.

As agressões ao legislativo serão sempre respondidas com trabalho, e esse ano continua com debates e realizações, uma delas que esta em andamento é a regularização imobiliária dos imóveis de baixa do meio, o que vai resultar na entrega do registro público sem custo para população por meio de convênio coletivo amparado por lei aprovada pela câmara de iniciativa do executivo.

O presidente ainda destacou a onda de boatos para difamar o legislativo, promovido exatamente por pessoas sem qualquer credibilidade, pessoa que o povo conhece, pregador de maldade e ódio, pois só a maldade serve como bandeira. Mas o que importa é trabalhar, como estamos fazendo, estamos aguardando o FUNCERN encaminhar a certidão negativa do certame para promover as convocações e posse dos aprovados no concurso para o legislativo. O tempo é de trabalhar e unir a todos para Guamaré ter paz e desenvolvimento.

(Visited 46 times, 47 visits today)

Governo do RN declara estado de emergência em 132 municípios potiguares