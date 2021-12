Comunicado: Câmara de Guamaré fará entrega de RGs nesta terça e quarta-feira

A Câmara Municipal de Guamaré fará entrega a população durante os dias 21 e 22 de dezembro, os RG’S do serviço de Emissão de Identidade emitidos na sede da Casa Legislativa.

A ação é fruto de uma parceria entre o legislativo municipal, o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (FECAM-RN).

O horário de atendimento será das 08h às 12h na Escola do Legislativo localizado no centro da cidade. O titular deverá comparecer no local com um documento com foto para retirar a identidade.