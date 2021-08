Informamos que em razão de agenda administrativa que contará com a presença de todos os vereadores, às 15 horas, desta terça-feira, 17, em Natal, com a governadora Fátima Bezerra e a direção do DER, não haverá sessão ordinária.

A restauração da RN 401 é um dos assuntos da pauta que será discutida na referida reunião.

Guamaré, 16 de agosto 2021.

Diego Miranda

Presidente