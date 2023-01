Comunicado da Prefeitura de Guamaré sobre o Campeonato de Blocos

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude(SMELJU), comunica que em função da recomendação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte não realizará o Campeonato de Blocos 2023.

Contudo, a Secretaria confirma a realização da Copa Verão de Futebol Society e Copa Verão de Queimada nas arenas esportivas da Praça Poliesportiva do Vila Maria; além dos torneios de Beach Soccer, Vôlei de Praia e Futevôlei que ocorrerão na Orla Aratuá.

As competições ocorrerão durante o período previsto para o Campeonato de Blocos. Inclusive com as finais ocorrendo na data em que originalmente seriam as finais, na sexta-feira, 17 de fevereiro, mantendo assim o tradicional Arrastão dos Campeões.

Asscom/PMG