Comunicado: Grupo de Teatro e Dança Tamanco de Pau convoca elenco da Paixão de Cristo

O Centro Cultural Francisco José de Santana convoca os atores e atrizes do Grupo de Teatro e Dança Tamanco de Pau, que fazem parte do espetáculo da Paixão de Cristo 2020, para comparecerem no Espaço de Evento em frente ao Estádio de Futebol em Guamaré, nesta segunda feira, 02 de março do corrente ano, às 19 horas para que se possa dar início aos ensaios do referido espetáculo.

Agradece a Direção

(Visited 17 times, 17 visits today)

Eleições 2020: A carroça de Dedezinho tá cheia e sem barulho Eleições 2020: Guamaré tem ao menos 5 possíveis candidatos à prefeitura