Comunicado MPRN: Promotoria de Justiça da Comarca de Macau comunica a suspensão do atendimento devido inspeção interna

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macau, nos termos do art. 8º, caput, do Edital nº 004/2020-PGJ/RN, publicado no DOE/RN de 07/11/2020, torna pública a suspenção do atendimento da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macau durante o período de inspeção interna, que ocorrerá de 23 a 27/11/2020, período no qual “não haverá funcionamento no protocolo da Promotoria de Justiça, atendimento ao público ou atuação perante o Poder Judiciário, exceto para atendimento de situações urgentes, assim entendidos os ordinariamente cabíveis em plantão ministerial e os que tiverem prazo próprio encerrando-se durante o período de inspeção” (art. 3º, § 2º, da Resolução nº 076/2020-PGJ/RN).