Comunidade católica de Guamaré recebe imagem da padroeira erguida em grande monumento sacro

A Paróquia de Guamaré entregou nesta terça-feira (08), a estátua de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade aos filhos guamareenses.

Pesando pouco mais de uma tonelada, a imagem esculpida em concreto, mede três metros e 20 centímetros de altura e foi erguida na praça que leva o nome da padroeira, ao lado da Igreja Santuário.

A inauguração do monumento, construído por iniciativa da Prefeitura de Guamaré para atender um pedido da comunidade católica, foi marcada pela missa solene de encerramento da festa da padroeira do município, celebrada pelo padre Gilvan Bezerra. Ao lado de familiares, o prefeito Adriano Diógenes prestigiou toda a solenidade religiosa.

“Essa conquista significará à transformação de Guamaré, em um polo para o turismo religioso”, destacou o prefeito Adriano Diógenes, que abre as portas do município para um novo segmento do turismo. Escultor do monumento sacro, com mais de 15 grandes obras entregues em municípios do estado e do Nordeste, o artista pendenciense Jailson Martins prestigiou a inauguração com a família.

“Feliz em entregar a imagem da nossa Padroeira. Além de um marco de fé́, que ela possa fortalecer o turismo religioso em Guamaré, trazendo turistas e ajudando no desenvolvimento desta terra acolhedora”, declarou o Padre Gilvan Bezerra, agradecendo em seguida ao prefeito Adriano Diógenes.

Toda a celebração religiosa foi acompanhada em praça pública por centenas de fiéis católicos, da cidade e das comunidades de Guamaré. Membros das pastorais da igreja, visitantes, o presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda, vereadores, secretários e assessores do município também prestigiaram o evento.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

