Comunidade de Baixa do Meio recebe o curso de capacitação em Meliponicultura

A Semana do Meio Ambiente segue com ampla programação em todo o território do município de Guamaré. Nesta quarta-feira, (08) foi realizado, no Centro de Inclusão Digital de Baixa do Meio, o curso de capacitação em meliponicultura, com os moradores.

Meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão (Meliponíneos). A meliponicultura produz e comercializa as colméias, mel, pólen, resinas, própolis e outros subprodutos, como atrativos e ninho-iscas.

A capacitação foi ministrada pela ANEA, através do Projeto Vale Sustentável, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Educação e Turismo do município. Além da contribuição para a biodiversidade, foram distribuídas caixas de abelhas Jandaira e mudas para as comunidades beneficiadas.

A Semana do Meio Ambiente é uma ação da prefeitura de Guamaré, por meio das secretarias de Meio Ambiente, Educação e Turismo. O evento acontece de 06 a 10 de junho em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na data de 5 de junho. Esse ano a prefeitura realiza atividades no centro, na zona rural e em Baixa do Meio.

O evento conta importantes parceiros: SAVE Brasil, ANEA, PCCB-CEMAM, COSERN, entre outros. Confira a programação completa em nosso site e participe você também.