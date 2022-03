Lagoa de Baixo realiza a II Edição da “Corrida do Jegue” mantendo a tradição cultural da comunidade

O distrito de Lagoa de Baixo, zona rural de Guamaré, parou neste sábado (26), para realizar uma vasta programação cultural e esportiva organizada pela Associação dos Produtos Rurais do Distrito, e contou o apoio da Prefeitura Municipal, secretarias de governo e patrocinadores.

Na programação, torneio de futsal, corrida de galinha, feijoada, leilão de vários produtos, premiações para o primeiro ao terceiro lugar de cada competição, e muito mais com as famílias que residem na comunidade.

O som ficou por conta dos cantores Chico aleijado e banda, Edson chuva, Titico dos Teclados e Hélio Gago. Eles não deixaram ninguém parado, o forró pé de serra e as musicas do momento pediram passagem na festa dos assentados.

O momento mais esperado foi à corrida de Jegue, a pista de areia com 120 metros de comprimento ficou pequena para o tamanho da alegria e vontade dos participantes.

O projeto idealizado por Zeza Galvão busca integrar pessoas de todas as idades da comunidade. Foi uma ação integrada das famílias que contou com o apoio total do Prefeito Arthur Teixeira, que tem incentivado a manter a cultura do distrito.

Segundo a presidenta da Associação dos Produtores Rurais de Lagoa de Baixo, Zeza Galvão, ela disse que a festa foi linda, bem organizada e muito prestigiada pelos os moradores e aqueles que visitaram a comunidade, o momento era somente de gratidão. “quero primeiro que tudo agradecer a Deus, pois ele é peça fundamental na nossa vida em nossos projetos. Agradeço de coração ao prefeito Arthur, as secretarias envolvidas, a todos os amigos e patrocinadores, que nos ajudaram a realizar este evento na comunidade. Não vou citar nomes porque foram muita gente boa e de coração bom, que posso acabar esquecendo de citar alguém, mas peço que Deus o recompense cada um que acreditou e ajudou a realizar esta festa no distrito, meu muito obrigado, e até a próxima 3ª edição se Deus quiser”. Comentou.

No término das provas e a corrida de jegue, os vencedores foram comtemplados com troféus e premiações.