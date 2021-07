Comunidade de Lagoa Seca recebe a Praça Poliesportiva Silvio da Costa Valentim

Emoção e felicidade em cada sorriso nos olhos da população de Lagoa Seca. Esse sentimento foi visível na inauguração da Praça Poliesportiva Silvio da Costa Valentim, entregue nesta quinta-feira, 15, pelo prefeito Eudes Miranda.

Construída pela Prefeitura de Guamaré em uma área de 4 mil metros quadrados, a praça foi equipada com quadra poliesportiva, campo para a prática de futebol de areia e beach soccer, área de convivência, parque infantil e pista de skate, entre outros equipamentos.

“Minha felicidade é a de vocês que recebem esta belíssima praça, motivo de orgulho para todos nós. Essa praça agora é lugar de família, amor, amizade, saúde e bem estar para os moradores de Lagoa Seca”, declarou o prefeito Eudes Miranda, destacando o compromisso e o cuidado do Secretário de Obras, Arthur Teixeira com a obra e o empenho da Secretária de Esporte, Larissa Mayara, no apoio ao esporte nas comunidades.

Com a participação da Banda de Música de Guamaré, a solenidade de inauguração foi prestigiada pelo secretariado do governo municipal, assessores, servidores públicos e a comunidade em geral. Um torneio organizado pela Secretaria de Esporte abriu oficialmente a quadra poliesportiva.

A Câmara Municipal de Guamaré esteve representada na inauguração pelo presidente Diego de Lisete e os vereadores: Thiago de Berg, Ednor Albuquerque, Carlos Câmara, Manu Nascimento, Miranda Junior, e Dedezinho. Propositora do nome da praça, que homenageou o desportista Silvio da Costa Valentim (in memoriam), a vereadora Eliane Guedes justificou a ausência no evento.

