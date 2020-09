Trapiche da orla aratuá passará por manutenção; e será interditado para atracação de embarcações

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, irá interditar nesta terça-feira, dia (08), o trapiche da orla da praia aratuá para atracação de embarcações.

A medida atende notificação da Defesa Civil Municipal, após vistoria no local essa semana. Segundo o laudo emitido pelo órgão, o sistema estrutural em madeira do trapiche se encontra em situação de risco em sua estrutura para atracação de embarcações, oferecendo perigo aos visitantes que chegam a praia pelo rio.

Segundo o secretário de obras, Sanderson Torres, a previsão para conclusão da obra será de dois dias, pois se trata de manutenção da estrutura e construção de uma nova escada de embarque e desembarque.

Disse ainda que uma força tarefa foi montada para que o serviço seja entregue a população dentro do prazo estabelecido. Uma canoa ficará 12 horas no trapiche dando apoio as embarcações no embarque e desembarque de material.

