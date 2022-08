Concurso cultural celebra os 417 anos de Colonização Portuguesa em Guamaré

A Prefeitura de Guamaré e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura promoveu na noite desta quarta-feira (24), no Centro de Convenções, a 4ª edição do Concurso Cultural em alusão aos 417 da Colonização Portuguesa em Guamaré: Uma história escrita a várias mãos. O evento contou com a presença ilustre da pesquisadora, escritora e historiadora guamareense Jandir Candeias, cujas pesquisas são os principais registros da história do município.

O prefeito Arthur Teixeira, destacou a importância de preservar a história do município e pediu para que todos aplaudissem Guamaré de pé. “Parabéns ao povo de Guamaré. Não tenho palavras para expressar o quanto estou feliz por estar aqui hoje. Esse evento é uma celebração da nossa história que escrita todos os dias por cada um de nós”, declarou o prefeito.

O concurso foi realizado com os estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e da Educação de Jovens e Adultos. Dez escolas municipais participaram do concurso, com o total de 37 alunos finalistas. As categorias foram: Desenho, Paródia, Poema, Foto Amadora, Documentário e Literatura de Cordel. As escolas participantes, também receberam premiação por maior número de alunos vencedores. Os vencedores de cada categoria receberam Smartphone (1º lugar), bicicleta (2º lugar) e fone de ouvido (3º lugar) e as escolas campeãs foram premiadas com uma Smart TV.

“Guamaré é reconhecida como um dos município mais antigos do Brasil. Antes da colonização do Rio Grande do Norte, Guamaré já era explorada pelo sal natural. Nossos antepassados estão felizes pois nós estamos aqui hoje, preservando tudo que eles fizeram”, disse a historiadora Jandir.

“Estive em Guamaré, pela primeira vez, em 2015. E desde a primeira vez que eu coloquei os pés nesta terra, eu senti que estava em lugar sagrado. E o mais belo é o zelo de Guamaré pela sua história”, declarou o secretário Renato Dantas.

Após a premiação dos vencedores de todas as categorias, foi entregue a “Comenda 20 de agosto”. A escritora Jandir Candeias recebeu a comenda das mãos do prefeito pelo seu inestimável trabalho de resgate da história de Guamaré. Também receberam a comenda, os 37 finalistas, diretores das escolas, coordenadores e professores. Além dos vereadores e secretários municipais.

Confira os vencedores da 4ª edição do Concurso Cultural 417 anos da Colonização Portuguesa em Guamaré:

Categoria | Desenho: Alunos do 5º ano

1º Rayane Vitória da Silva – E.M Luiz Cândido Portinari

2º Irianly Kaylla Ane da Cunha – E.M Jesuíno

3º João Paulo da Silva Oliveira – E.M Maria Madalena

Categoria | Paródia: Alunos do 6º ano

1º Jamilly Isys V. Tavares de Aquino – E.M Benvinda

2º Débora Hadassa Fonseca da Silva – E. M Maria Madalena

3º Laysla Emiliany A. de Lima – E.M Maria Madalena

Categoria | Foto Amadora – Alunos do 8º ano

1- BenvindaLauander Jose ,

2 Maria Madalena

3- Stephany Heloisr de Souza – Maria Madalena j

Categoria | Poema – Alunos do 7º ano

1º Clara Cecília do Nascimento – E.M Maria Madal3na

2º Kauã Gabriel Gomes da Silva – E.M Benvinda

3º Kamilly Melo de Souza – E.M Benvinda

Categoria | Documentário – Alunos do 9º ano

1º Welvyton Fabricio da S. Alves – E.M Maria Madalena

2º Liedson Ruan da Mata Gomes – E.M Madalena

3º Desclassificado

Categoria | Literatura de Cordel – Alunos da EJA

1º Francisco Fledson de Macedo – E.M Benvida

2º Breno Muriel Bezerra Pereira – E.M Benvinda

Escolas Vencedoras com maior número de premiações

Ensino Fundamental (anos iniciais) – E.M Luiz Cândido

Ensino Fundamental – (anos finais) – E.M Maria Madalena

Fonte: Asscom/PMG

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: