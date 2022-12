Concurso da Receita Federal: Sai edital com 699 vagas para analista e auditor

Foi publicado nesta segunda-feira (5) o edital do concurso da Receita Federal destinado a preencher 699 vagas em dois cargos de nível superior. Há oportunidades para analista-tributário (469 postos) e auditor-fiscal (230), com salários de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Os candidatos devem possuir graduação em qualquer área, com diploma fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Trata-se do primeiro certame do órgão em oito anos — a última seleção havia ocorrido em 2014 com 1.026 postos de nível médio para assistente técnico-administrativo.

As inscrições começam às 16h de 12 de dezembro e se encerram às 16h de 19 de janeiro de 2023, pelo site www.conhecimento.fgv.br.