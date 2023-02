Concurso Petrobras 2023: Sai edital com mais de mil vagas

Saiu o edital do novo concurso Petrobras 2023. Ao todo, a estatal seleciona para o preenchimento de 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$5.563,90.

Segundo a estatal, não é requerida comprovação de experiência profissional. As vagas são para atuação como profissional Petrobras de nível técnico júnior, em diversas áreas, sendo elas:

Enfermagem do Trabalho (cinco imediatas e dez no CR);

Inspeção de Equipamentos e Instalações (11 imediatas e 22 no CR);

Logística de Transportes – Controle (seis imediatas e 12 no CR);

Manutenção – Elétrica (41 imediatas e 82 no CR);

Manutenção – Instrumentação (55 imediatas e 110 no CR);

Manutenção – Mecânica (66 imediatas e 132 no CR);

Operação (114 imediatas e 228 no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (quatro imediatas e oito no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (cinco imediatas e dez no CR);

Segurança do Trabalho (36 imediatas e 72 no CR); e

Suprimento de Bens e Serviços – Administração (seis imediatas e 12 no CR).