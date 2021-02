Concurso público vai oferecer 276 vagas para o Itep e 211 para a Polícia Militar do RN

A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou nesta segunda-feira (1º) o concurso público para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e para oficiais médicos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A data para lançamento do edital não foi divulgada.

Segundo a governadora, que usou as redes sociais para confirmar o concurso, serão oferecidas 276 vagas para servidores do Itep, com salário que variam entre R$ 2.800 a R$ 7.400. Já a Polícia Militar, serão 132 vagas para o quadro de oficiais e 79 vagas para o quadro de médicos.

O concurso vai permitir a estruturação do Itep, com destaque o fortalecimento do órgão no interior do estado. “Isso vai permitir uma reestruturação do Itep principalmente no interior, então a gente vai sanar as deficiências no Itep em relação ao plantão no interior, em relação à proximidade do Itep com a população do interior, que é muito importante. E ainda hoje é muito sofrida”, destaca diretor do órgão, Marcos Brandão.

Já o concurso público para o quadro de oficiais da Polícia Militar acontece após menos de três meses depois da formação de mais de 1 mil soldados e do início da nova turma com mais de 300 alunos. O último concurso para a PM havia acontecido em 2005.

“Serão 132 vagas para repor o quadro de oficiais combatentes da nossa Polícia Militar, bem como também 79 vagas de oficiais que vão complementar o quadro médico da Polícia Militar”, disse a governadora Fátima Bezerra.

Fátima Bezerra lembrou ainda, durante o anúncio, da convocação de mais de 300 bombeiros militares aprovados em concurso, que aconteceu no fim do ano passado.

No ano passado, o governo do RN também lançou edital para o concurso da Polícia Civil, com 301 vagas. As provas e o curso de formação acontecem neste ano. O último concurso para o órgão havia acontecido em 2005. Fonte: G1

(Visited 1 times, 1 visits today)