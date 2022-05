Condutores de Ambulâncias: Homens que abrem caminhos para salvar vidas em Guamaré

Quase 30 servidores formam o quadro de condutores de ambulância do munícipio de Guamaré. Lotados na Secretaria Municipal de Saúde, em regime plantonista, eles prestando seus serviços no Hospital Manoel Lucas de Miranda, na sede, e na UPA 24 horas, em Baixa do Meio, maior distrito do município.

São condutores que prestar socorro com brevidade e competência, é o principal combustível para que eles se dediquem à tarefa diária. É quase impossível de encurtar distâncias. A bordo, muito mais do que instrumentos médicos e especialistas: a esperança de salvar vidas.

Na ultima reunião realizada pelo o secretário de saúde Dr. Junior Kennedy, com os condutores de ambulância, o clima foi de união em prol de continuar trabalhando com eficiência salvando vidas.

Ficou determinado que os condutores ao sair do HMLM para atender uma URGÊNCIA ou mesmo uma EMERGÊNCIA, o condutor será acompanhado de um técnico de enfermagem.

Todos os profissionais de Guamaré são capacitados e com isso, garante uma melhor qualidade nos serviços prestados pela rede municipal de urgência e emergência do município.