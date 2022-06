Confira a lista das classificadas para o Festival de Quadrilhas Juninas do Rastapé em Guamaré

A Prefeitura municipal de Guamaré promove o Festival de Quadrilhas Juninas que acontecerá nos dias 23 e 24 de junho, no Ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda, a partir das 18h. Conforme estabelece o edital, a organização das apresentações se dará por ordem de chegada da agremiação na cidade, e apresentação da equipe organizadora da mesma.

O evento terá início com apresentações das quadrilhas do município que foram contempladas com o “auxílio quadrilhas juninas” de Guamaré e logo após as apresentações das agremiações.

Premiação

Serão mais de R$ 15 mil em premiação, sendo 20 vagas contemplando as categorias de Quadrilha Tradicional e Estilizada. As 3 primeiras colocadas em ambas categorias receberão o prêmio.

Confira a lista das quadrilhas inscritas e classificadas no edital para o Festival de Quadrilhas Juninas do Rastapé em Guamaré:

Dia 23/Jun

– Arraiá Oxe Menina – Assú/RN (tradicional)

– Junina Rainha do Sertão – Caraúbas/RN (Estilizada)

– Arraiá Brilho Potiguar – São Paulo do Potengi/RN (Tradicional)

– Junina Tradição – Taipú/RN (tradicional)

– Arraiá 100% Ferroviário – Lajes/RN (Estilizada)

Dia 24/Jun

– Arraiá Esplendor – Assú/RN (Tradicional).

– Arraiá Sonho Matuto – Areia Branca/RN (tradicional).

– Cia Junina Juventude Potiguar – Afonso Bezerra (Estilizada).

– Junina Rei do Baião – Natal/RN (tradicional).

– Associação Cultural Arraiá da Praia – São Bento do Norte (Estilizada).